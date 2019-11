L'eau est polluée par une bactérie à Courtelary

Comment le village vit sans eau potable ?

Nous avons tout d’abord tenté de savoir comment la chocolaterie du village faisait face à cette contamination. Camille Bloch nous a indiqué que la problématique n’avait pas d’impact sur ses activités de production parce l'eau communale n'est pas utilisée pour les Ragusa et Torino. Pour les chocolats Liqueur, l'eau est traitée et chauffée à plus que 180 degrés, ce qui élimine tout risque. En ce qui concerne les collaborateurs et les visiteurs du centre, l’entreprise nous a précisé que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour garantir leur sécurité.

Du côté de la crèche Les Moussaillons, la contamination ne pose pas grand problème non plus. L’eau est bouillie, comme demandé, avant de la proposer aux enfants et le lavage des dents a été suspendu le temps que l’or bleu soit à nouveau consommable.

La population a tout de même vivement réagi à cette pollution. Le secrétariat communal nous a confirmé avoir reçu de nombreux appels des citoyens inquiets qui souhaitaient en savoir plus sur cette contamination. /cto+nme