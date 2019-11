Le sport à l’honneur des 10es Journées philosophiques de Bienne

Les 10es Journées philosophiques de Bienne mettront à l’honneur le « sport et la vie bonne ». Dans cette optique, la manifestation qui se tient du 14 au 17 novembre fera la part belle à des athlètes et spécialistes du domaine. Dominique Gisin (championne olympique de descente en 2014), Silke Pan (athlète paraplégique) ou encore des anciens sportifs d’élite ayant connu des graves blessures tels que le motard Marc Ristori ou le skieur Bastien Murith seront de la partie. Ils prendront le funiculaire pour une journée spéciale à Macolin le samedi 16 novembre. A cette occasion, les visiteurs auront l'occasion de recueillir les témoignages de ces sportifs ayant vécu des expériences particulière et d'en discuter les enjeux philosophiques.