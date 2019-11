Un homme retrouvé blessé à Bienne

Un homme a été retrouvé blessé et conduit à l’hôpital jeudi soir à Bienne. La police cantonale bernoise indique vendredi que la victime a probablement été touchée lors d’une altercation dans le secteur de la rue du Marché et de la rue de Nidau. L’individu présentait des coupures, qui selon les premiers éléments, proviennent d’un objet coupant. Il a lui-même appelé les secours et indiqué qu’il avait été victime d’une agression physiques par plusieurs hommes.

La police a ouvert une enquête sous la direction du Ministère public régional Jura bernois – Seeland et lance un appel à témoins. Toute personne ayant des informations est priée d’appeler les forces de l’ordre au 032 324 85 31. /comm-alr