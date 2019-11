Une soirée intergénérationnelle inédite à Valbirse

Rassembler jeunes et personnes âgées autour d’une même table : c’est l’idée qu’a eu la commune de Valbirse dans le cadre de sa politique du 3e âge. La « soirée des promotions civiques et jubilaires » a lieu vendredi soir à Malleray. Elle rassemble deux événements qui se déroulaient auparavant à des dates différentes. L’objectif est ainsi de regrouper les jeunes et les aînés lors d’un même rendez-vous. Des aînés qui font parfois face à quelques difficultés. Joëlle Braun-Monnerat, conseillère communale en charge des affaires sociales à la commune de Valbirse, met un point d'honneur à intégrer les personnes âgées dans la société.