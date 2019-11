Moutier Expo bat son record

« C’était plein à craquer », ce sont les mots du directeur de Moutier Expo, Pierre Egger, à l’heure de tirer le bilan. Le comptoir prévôtois a fermé ses portes dimanche en fin de journée. Depuis mercredi, 17'000 entrées ont été comptabilisées. C’est presque 2000 de plus que l’année dernière, et un record pour la manifestation.

Les journées et soirées du vendredi et samedi ont été particulièrement réussies. Le concert des Forbans et le spectacle de Circosphère ont séduit le public. Le bilan de Pierre Egger :