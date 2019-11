Une nouvelle vision pour développer Nods

Quel regard portent des étudiants sur la commune de Nods ? Dans le cadre du projet « Habiter Nods », mené en collaboration avec le Parc régional Chasseral et la commune, des étudiants de la Haute école spécialisée bernoise ont consacré un semestre à l'étude de la localité. Ils se sont penchés sur deux grandes thématiques: la première est le mobilier urbain et la seconde englobe la mobilité, la stratégie énergétique et le tourisme.



Parmi toutes les propositions, deux projets ont été sélectionnés par un jury le 30 octobre. Les étudiants proposent la construction d'un couvert en bois multifonctionnel. Les habitants de Nods ont été invités à une séance d'information publique samedi, afin de découvrir la démarche et les propositions des étudiants. La responsable du projet au sein du Parc Chasseral, Géraldine Guédon-Annan, explique le lancement de la démarche :