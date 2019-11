La Villa Lindenegg a trouvé ses futurs gérants

« Le printemps ne manquera pas de marquer le renouveau, et la Villa Lindenegg n’y échappera pas ! » : C’est en ces termes que la ville de Bienne a communiqué lundi l’identité des repreneurs de l'hôtel-restaurant. Au terme d’un processus de sélection « serré », le choix s’est porté sur le binôme formé par Lucie Kunz et Florian Heiniger. Les deux futurs gérants accueilleront les premiers visiteurs au printemps prochain dans la bâtisse, qui sera également rénovée. La ville de Bienne s'est par ailleurs réjouie « de cette nouvelle collaboration prometteuse, s’inscrivant dans une perspective durable et enthousiasmante ». /comm-ygo