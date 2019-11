Les travaux touchent à leur fin au home Schlössli

Le home Schlössli à Bienne est complètement rénové. Après quatre ans de travaux, les résidents ont emménagé dans leurs nouvelles chambres, pour la plupart individuelles, il y a un mois. Cet EMS privé qui date de 1898 a une capacité de 130 lits et emploie 180 collaborateurs. Anciennement répartis sur deux sites, dans les quartiers de Mâche et de Beaumont, ils sont désormais tous regroupés à la rue du Moulin à Mâche.

Une visite des deux nouveaux bâtiments a eu lieu mardi matin. Ces édifices ont été construits selon le standard Minergie. Outre les chambres, ils abritent aussi un bar, un restaurant, un coiffeur et un podologue. Le coût des travaux s’élève à 38 millions de francs. L’investissement est considérable, mais cette prise de risque était la bonne chose à faire selon la présidente de l’association Schlössli Christine Beerli.

Le nouvel aménagement propose de diviser les pensionnaires en groupe dans des unités dont chacune compte 16 à 18 personnes. Les repas sont servis à l’étage et non plus dans un réfectoire, afin de garantir une certaine intimité.

La bâtisse historique Schlössli est toujours en travaux. D’après le calendrier, le chantier sera terminé en mars 2020. L’inauguration officielle avec les résidents aura lieu au printemps prochain. /anl