Plusieurs feux boutés au centre de Bienne

Les pompiers de Bienne ont eu du travail plein les bras dans la nuit de lundi à mardi. Ils sont intervenus à plusieurs reprises pour des feux qui ont pris à divers endroits au centre-ville de la cité seelandaise sur des containers et d’autres objets. La police a reçu des annonces à six reprises entre 18h20 et 5h. Immédiatement dépêchés sur les lieux des sinistres, les hommes du feu ont pu « rapidement maîtriser les flammes ».





Le feu bouté volontairement

Aucune personne n’a été blessée, mais un individu a tout de même été contrôlé par une équipe médicale. Les départs de feu semblent être d’origine criminelle selon un communiqué de la police cantonale bernoise publié mardi. Les dégâts financiers sont estimés à plusieurs dizaines de milliers de francs. La police a ouvert une enquête, elle cherche des témoins qui peuvent s’annoncer au 032 324 85 31. /comm-jrg