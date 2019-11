Une nappe phréatique perturbe le projet du nouveau home à Corgémont

« On aurait pu avoir un geyser à Corgémont ». Willy Boivin, l’un des architectes responsables du projet de nouveau home « Les Bouleaux », a été contraint de modifier ses plans d’origine. Le projet aurait initialement pu accueillir ses premiers résidents à la fin de l’année. Le chantier a pourtant à peine commencé et pour cause : les investigations géologiques ont révélé la présence d’une nappe phréatique dite captive ou artésienne sur les lieux. Cette nappe est sous pression et protégée par une couche de terrain. Si cette dernière est retirée, l’eau pourrait jaillir. Willy Boivin nous détaille ce phénomène et les changements qui l’accompagnent :