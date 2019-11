La Halle des maçons de Moutier rafle la mise

Un podium pour les maçons prévôtois. Les trois représentants de la Halle des maçons de Moutier ont raflé les trois premières places du classement au Concours romand de la maçonnerie. Jonah Rieder (Corbal SA, Moutier) termine à la première place, suivi de Jonas Bonati (Bonati SA, Boncourt) et Junior Jaberg (Jean-Pierre Guenot, Les Bois). Cette consécration leur permet de se qualifier pour participer à la sélection suisse qui aura lieu durant la Swissbau à Bâle en janvier 2020.

Lors des quatre jours de compétition, les candidats ont travaillé plus de 20 heures pour réaliser deux objets : un premier représentant le vignoble neuchâtelois avec une grappe de raisin encadrée par deux piliers, et un second représentant les montagnes du haut de Neuchâtel avec une cloche en relief. Ces murs étaient composés de 453 briques de quatre couleurs différentes.

Organisé par le Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB) à Colombier, l’événement juge les maçons sur des critères définis, tels que le rendement, l’esthétique ou encore la précision et la propreté des joints. /comm-mts