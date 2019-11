Espace découverte Energie devient un centre de compétences

L’heure est à la reconnaissance pour Espace découverte Energie. Il a été officiellement reconnu comme centre de compétences en énergies renouvelables unique en son genre dans le canton de Berne par le Conseil exécutif et le Conseil du Jura bernois (CJB). La région pourra ainsi se développer en tenant compte des intérêts de la population et du respect du paysage.

La reconnaissance au plan cantonal du centre de compétences va permettre d'améliorer la visibilité du Jura bernois et d'encourager les collaborations, les partages d'expériences et les contacts. Le but est de créer une valeur ajoutée pour la région dans le respect de l'environnement et de favoriser une gestion de l'énergie sur les plans politiques, techniques et scientifiques.

Ce projet de reconnaissance a été initié il y a une année par la présidente de la Commission Travaux publics, transports et énergie du CJB Moussia de Watteville. Elle a notamment pu s’appuyer sur plusieurs acteurs régionaux, dont la Chambre d’économie publique du Jura bernois, le Swiss Energypark, la Haute-école Arc, BKW, la Goule et Juvent.



Rôle de pionnier

Depuis 30 ans, le site de Mont-Soleil / Mont Crosin se consacre aux énergies propres. En 1992, il abritait déjà la plus grande centrale photovoltaïque d’Europe. En 1996, il a accueilli la première centrale éolienne de Suisse. Depuis l’an dernier, l’école doctorale d’été y est organisée.

Au-delà d'être une destination touristique, le laboratoire à ciel ouvert de Mont-Soleil et de Mont-Crosin est désormais reconnu comme l'un des plus grands centres de compétences suisses en recherche appliquée dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables, s'est réjoui le Conseil municipal de Saint-Imier dans un communiqué. /anl-ats