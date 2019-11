Un supermarché participatif paysan à Bienne

Des membres d’Uniterre veulent lancer un supermarché participatif paysan. Une séance se tient jeudi soir pour former une équipe afin de lancer le projet. L’idée est de créer une coopérative entre paysans et consommateurs. Selon le syndicat, il s’agirait d’avoir un lieu où la population peut acheter des produits « durables de proximité ». Pour Mathias Stalder, un des secrétaires d’Uniterre, le point fort pour les consommateurs, c’est d’avoir de la transparence puisque de nos jours, il y a de plus en plus de labels et de publicités qui « sont mensongers ». Le but est également que le paysan soit rémunéré de manière « juste et équitable ».