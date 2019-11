Bienne capitale de la danse

Le World of Dance pose ses valises à Bienne pour la troisième année consécutive. Cette compétition de danse est mise sur pied par deux chorégraphes de La Chaux-de-Fonds. Près de 500 danseurs sont attendus dans la cité seelandaise. Entre 60 et 70 groupes, de Suisses et des pays voisins, vont s’affronter dans quatre catégories. Les différents gagnants, s’ils ont le nombre de points nécessaires, pourraient se rendre à Los Angeles en juillet prochain pour participer à la finale de la compétition. /seb