Un soutien au parc éolien du Mont-Sujet

La région ne renonce pas au parc éolien du Mont-Sujet. L’association Jura bernois.Bienne s’est réunie pour sa deuxième assemblée générale jeudi soir. Les maires et représentants des 40 communes du Jura bernois, de Bienne et d’Evilard se sont notamment penchés sur la révision du plan directeur des parcs éoliens.



Ils ont accepté de passer les sites de Jeanbrenin et de Romont en coordination réglée. Ils en ont fait de même pour le projet de parc du Mont-Sujet. L’Office fédéral des affaires communales et de l’organisation du territoire, sur recommandation de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, s’était dit défavorable à ce projet. Jb.B a toutefois tenu à montrer l’importance de ce site pour la région. La présidente de l’association, Virginie Heyer :