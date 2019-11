La passion du sport s’expose à La Neuveville

La Neuveville a son temple de la renommée version miniature. Un musée du sport a été inauguré ce samedi dans un bâtiment à proximité du lac. À l’origine de ce projet initié il y a trois ans, on trouve un garçon de 14 ans, Yanis Saxer de Lamboing, et Jaïr Geiser, habitant de La Neuveville.

Les deux pièces situées au Chemin de Saint-Joux 7 respirent le sport populaire, celui qui fait vibrer les fans les plus assidus. Plusieurs centaines d’objets sont exposés, avec pour (presque) chacun un souvenir que peut raconter Jaïr Geiser : maillots, dossards d’athlétisme ou encore posters dédicacés accrochés au mur, mais aussi des médailles et pin's divers protégés en vitrine. Une place est faite aux clubs régionaux comme le HC Bienne ou Neuchâtel Xamax, mais les objets proviennent de bien plus loin.

Clins d’œil appréciés, plusieurs noms du sport ont répondu à l’invitation de ces deux passionnés. Gilbert Gress, ancien entraîneur de Neuchâtel Xamax, ou encore l’ancien gardien Joël Corminboeuf et le pilote Jacques Cornu ont fait honneur de leur présence.

Ce petit musée aux grands souvenirs sera ouvert ponctuellement ou sur rendez-vous. /lre