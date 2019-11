Les émotions entrent en scène à Bienne

La Musique des Jeunes de Bienne (MJB) grimpe sur les planches pour un spectacle inédit. La chorale et l’ensemble instrumental de la MJB présentent ce week-end leur création baptisée « Le Carnaval des émotions ». Pour ce spectacle, musiciens et choristes seront accompagnés des comédiens de la troupe imérienne Utopik Family. En tout, une quarantaine de jeunes âgées de 13 à 30 ans se produiront ensemble pour cette création presque historique pour la Musique des Jeunes de Bienne. « C’est la première fois que la MJB met sur pied un projet d’une telle ampleur » nous a confié Nicolas Gschwind, membre des comités de la MJB et de l’organisation de ce spectacle.

L’étincelle entre deux soeurs

Le projet a vu le jour il y a plus d’une année sous l’impulsion de Jessanna Nemitz, directrice de la chorale de la MJB. Elle s’est rapprochée de sa sœur Florine, co-fondatrice de la troupe Utopik Family, pour créer ce spectacle avec le soutien de l’ensemble instrumental de la Musique des Jeunes de Bienne. Comédiens, musiciens et choristes emmèneront le public dans un carrousel émotionnel en retraçant les moments forts du cycle d’une vie.

« Le Carnaval des émotions », c’est un spectacle à découvrir samedi soir à 20h et dimanche à 17h à l’aula de la HEP de Bienne. /nme