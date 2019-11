Les trois conseillers communaux sortants ont été réélus dimanche par les habitants de Loveresse. Richard Neukomm, Sébastien Schaer et Francis Voiblet ont remporté un nouveau mandat. Michaël Schlappach, ancien conseiller municipal de Tavannes et installé à Loveresse depuis 2018, n’a pas été élu. L’élection du maire et des trois autres conseillers aura lieu dans deux ans. /gtr