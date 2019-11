16 jours pour s'élever contre la violence faite aux femmes

Bienne fera partie du mouvement des 16 jours contre la violences faite aux femmes. La campagne a lieu chaque année dans plus de 180 pays entre le 25 novembre, Journée mondiale contre la violence faite aux femmes, et le 10 décembre, Journée mondiale des droits humains. Cette année, un groupe de travail bénévole s’est constitué au sein du collectif biennois de la grève féministe pour s’attaquer à cette question, et mettre sur pied un programme diversifié. Les associations Solidarité Femmes et la MädchenHouse des Filles de Bienne ont notamment œuvré dans l’organisation de l’événement.







Sensibiliser la population

Le but premier de ces 16 jours est de « sensibiliser le public aux différentes formes de violences qui ciblent les femmes, de proposer des outils pour agir et construire un avenir différent », selon un communiqué diffusé lundi. Divers rendez-vous seront donc proposés : une exposition, des lectures, des films, une conférence, des workshops et des manifestations. L’ambition des organisateurs est également « de remettre en question les violences de genre, plus particulièrement celles liées au système patriarcal et aux rôles dans lesquels les femmes sont encore trop souvent cantonnées ». /comm-ygo