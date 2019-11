St-Imier se met au co-working

La ville de St-Imier s’apprête à ouvrir son espace de co-working. Le concept a pour but d’offrir des places de travail dans des locaux ouverts à tous et à moindre coût. Les bureaux prendront leurs quartiers dans le bâtiment des anciennes usines Flückiger, à la Rue Pierre-Jolissaint 35. La Municipalité de St-Imier a été partie prenante du projet dans le cadre d’un partenariat public-privé avec l’agence biennoise Working Station. La création d’un tel espace a découlé d’une étude du RUN (Réseau urbain neuchâtelois), qui avait démontré le potentiel inhérent à l’instauration d’un lieu de travail partagé dans la région. « Le but est de créer une communauté, une émulation collective », a précisé le conseiller municipal imérien Corentin Jeanneret. L'inauguration est prévue jeudi soir, alors que l'ouverture officielle des locaux a lieu vendredi. /ygo