Un premier speed dating de la technique à Moutier

Une soirée pour mettre un premier pied dans le monde du travail. Le Forum de l’Arc de Moutier accueille le premier speed dating de la technique. L’événement est destiné aux écoliers qui recherchent une place d’apprentissage pour 2020. Il est né d’une collaboration entre le Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien, la filière de formation de polymécanicien, #bepog, l’Association des fabricants de décolletages et de taillages et le Forum de l’Arc.





Cinq minutes pour convaincre

Une quinzaine d’entreprises formatrices du Jura bernois et du Jura accueilleront les écoliers de la région. Le but est de permettre aux futurs apprentis de découvrir les différents métiers techniques, mais aussi de faciliter la rencontre entre jeunes et entreprises. Les écoliers auront ainsi quelques minutes pour se présenter, transmettre leur CV et pourquoi pas, décrocher un entretien d’embauche. La responsable du projet détaille le déroulement de la soirée, Catherine Hahn :