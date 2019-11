La main de Prêles attire les foules

La Main de Prêles fascine le public. Plus de deux ans après la découverte, le Service archéologique du canton de Berne, sur invitation de la commune de Plateau de Diesse, a organisé lundi une soirée pour présenter l’objet à la population. Environ 150 personnes se sont rendues au Battoir de Diesse pour y assister. Une affluence supérieure aux attentes, qui a obligé les organisateurs à rajouter des sièges pour les spectateurs.

Durant une heure, l’archéologue cantonal Adriano Boschetti et la responsable du département d’archéologie protohistorique et romaine Andrea Schaer ont rappelé l’importance de cette trouvaille et ont évoqué les recherches menées actuellement autour du site. Ces dernières vont temporairement s’arrêter dans une dizaine de jours en raison de l’hiver. Au total, près de 400m2 ont été fouillés à ce jour. S’ils ont déjà mis à jour d’autres objets ainsi qu’un squelette, ils estiment que certaines reliques pourraient avoir disparues : « quand nous sommes arrivés sur le site, nous avons remarqué que des trous avaient été creusés » raconte Andrea Schaer. Il est alors possible d’imaginer que des antiquités aient été déterrées.

Jusqu’au 1er juin 2020, la Main de Prêles se trouve en exposition à Halle, en Allemagne. /amo