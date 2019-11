Le « Solaraward » 2019 remis à la commune de Gléresse

La commune de Gléresse a été primée mardi matin pour son utilisation de l’énergie solaire. Elle a reçu le « Solaraward » 2019 remis par l’association seeland.biel/bienne. Dans le cadre du projet « Région solaire Seeland », le prix vise à récompenser les avancées les plus significatives dans la transition vers l’énergie solaire. La pisciculture de Gléresse y a été pour beaucoup puisque elle a couvert son toit de panneaux solaires. La commune de Gléresse a dans l’enchaînement enregistré l’année dernière une augmentation de 124% d’installations photovoltaïques : il s’agit de la croissance la plus importante observée. Gals reste de son côté le village qui enregistre la plus grande part d’électricité solaire avec 21,5%.

Pour rappel, l’objectif du projet « Région solaire Seeland » est d’arriver à une part d’électricité solaire de 6,2% dans le Seeland jusqu’à fin 2020. L’année dernière, ce taux se portait à 5%.

L'association seeland-biel/bienne a encore indiqué que la prochaine Solarcup Seeland aura lieu l'année prochaine, le 2 mai, à Brügg.