Les Parcs Chasseral et du Doubs réunis dans la revue Intervalles

Six parcs naturels sont recensés dans l’Arc jurassien. Notre région en compte deux : les Parcs Chasseral et du Doubs. Le numéro 115 de la Revue Intervalles, intitulé « Des hommes, des femmes et deux parcs », s’intéresse à la diversité qui existe dans ces deux parcs naturels. Nicolas Sauthier, responsable communication au Parc régional Chasseral, était l’invité de La Matinale mercredi matin. Il nous explique comment l’aventure a commencé :