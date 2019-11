Deux chapitres se ferment pour Jean-François Roth

Jean-François Roth achève deux mandats. L’ancien ministre et conseiller aux Etats jurassien quitte, à la fin de l’année, la présidence de la RTSR, le conseil d’administration de la SSR et la présidence de Suisse Tourisme pour lesquelles il a œuvré durant 12 ans.

Durant son mandat pour la RTSR, qui fait le lien entre la Radio Télévision Suisse et son public, il a vu la RTS fusionner avec la TSR, la révision de la loi sur la radio et télévision, No Billag ou encore la révolution numérique dans les médias. Il était l’invité de La Matinale pour faire le bilan de sa présidence à la RTSR et Suisse Tourisme.

Jean-François Roth a tout d’abord fait le point sur la RTSR et les médias publics touchés depuis plusieurs années par des changements fondamentaux :