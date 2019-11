Le préambule du Règlement de la ville fait débat

Ensemble, nous partageons une vie entre français et allemand, entre Jura et lac, entre ordre et décontraction, entre culture et sport, entre formation et rupture.

Ensemble, nous partageons une vie dans une ville multiculturelle, une ville solidaire, une ville tolérante, une ville visionnaire, une ville ouverte et une ville verdoyante.

Une ville qui, à sa façon, par sa taille et son plurilinguisme, se sait responsable;

Une ville qui n’a pas à être capitale et donc jouit d’une liberté folle;

Pour être créative, vaillante, remuante, pour tester, dégager des perspectives et oser échouer;

Pour se tenir debout, faire bloc, parfois collectivement dire non – en vue d’un avenir respectueux.

Bienne ne doit pas.

Bienne ose, peut et s’oblige.

Raisons pour lesquelles, nous, Biennois et Biennoises, nous nous donnons le Règlement de la Ville suivant: