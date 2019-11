Une conférence sur la diversité dans le marché du travail

« Diversité dans le marché du travail : avantages et défis », c’est le thème de la 5ème Conférence spécialisée sur l’intégration organisée par Mutimondo, le centre de compétence pour l’intégration des personnes issues de la migration dans la région du Jura bernois et de Bienne. Il sera notamment questions des opportunités, du potentiel et des défis de la diversité sur le marché du travail. Au programme notamment, des exemples pratiques ainsi que des ateliers où il sera possible d’échanger des idées. La manifestation débute à 13h00 à la Maison Farel à Bienne. Retrouvez le programme complet ici. /ami