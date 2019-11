Une majorité a apprécié les îlots d’été

La Ville de Bienne semble avoir déterminé les besoins de la population en termes de réaménagement du territoire. Elle a présenté jeudi une série d’études qui aide à définir les envies des personnes qui côtoient la ville. Pour ce faire, plusieurs îlots ont été posés cet été. Ils permettaient aux gens qui passaient de se poser et de se divertir. Des questionnaires étaient ensuite à la disposition du public sous forme écrite ou en ligne pour donner son ressenti sur ces endroits. Au total, 203 formulaires ont été remplis. Les chiffres les plus précis ont été récoltés au quai du Bas. Ils révèlent que 80% de la population interrogée semble satisfaite mais 20% ne l’est pas. En cause, plusieurs aspects comme les nuisances sonores, les modifications du trafic, et d’autres encore. Pour Florence Schmoll, responsable du Département de l’urbanisme, il s’agit « de l’art et la manière dans les projets de développement urbain de trouver un équilibre entre les différents besoins ».

L’îlot de la rue Centrale est l’endroit qui a suscité le plus de critiques. Son emplacement était « une erreur » selon le maire de la ville Erich Fehr. C’est pourquoi il a été très vite démonté.