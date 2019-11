Un duo biennois reçoit la bourse ICI & AILLEURS

Le duo biennois Butterland reçoit la bourse ICI & AILLEURS 2019. La Commission francophones des affaires culturelles générales a choisi le projet de l'auteure Regina Dürig et du musicien électronique Christian Müller. Leur but est de travailler pendant une année avec la philosophe, linguiste et féministe française Luce Irigaray afin de créer une performance ou une pièce audio alliant texte et musique.

Le jury a salué l'originalité et la prise de risque artistique du projet qui répond parfaitement aux objectifs de la bourse, à l'ici et à l'ailleurs. Le bilinguisme ainsi que l'interdisciplinarité du projet qui conjugue musique, littérature et philosophie a également retenu l'attention de la commission.

La bourse ICI & AILLEURS est remise pour la troisième fois et est dotée de 20'000 francs. La première est allée à l’artiste visuelle Mingjun Luo, alors que le musicien et plasticien Laurent Güdel a décroché l’édition 2018. La prochaine mise au concours sera publiée au printemps 2020. /ami