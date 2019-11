L’aménagement local en consultation à Sonceboz

Sonceboz-Sombeval réfléchit à son aménagement local. Ce dossier est l’un des plus importants de la législature en cours. Après plusieurs révisions partielles du plan de zone en 2012, 2013, 2015 et 2017, une révision totale se prépare. La dernière remonte à 2008. Elle a normalement lieu tous les 15 ans, mais au vu de l’important développement qu’a connu le village, les autorités ont fait la demande plus tôt. Sonceboz a accueilli 260 nouveaux habitants depuis 2000. Sa population se monte à environ 1970 âmes. Le village compte aussi1’500 places de travail. Pour continuer sur cette vague, le règlement municipal d’affectation du sol et de construction doit être revu selon les exigences stipulées par Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT).