Un brunch aux sonorités classiques

Le CIP diversifie son offre. Le Centre interrégional de perfectionnement de Tramelan accueillera dimanche un premier brunch musical. Un concept alliant repas et musique. Il s’agit aussi d’une nouvelle collaboration entre le CIP et le Théâtre orchestre Bienne Soleure (TOBS). Deux musiciennes de renommée internationale interpréteront de la musique de chambre. Vladyslava Luchenko est 1ère violon de l’orchestre symphonique Bienne-Soleure depuis 2018 et Christia Hudziy a été distinguée et récompensée par le Président d’Ukraine. Au programme Brahms, Beethoven ou encore Tchaïkovski. L’idée est de faire découvrir la musique classique d’une autre manière. Le directeur du CIP, Didier Juillerat :