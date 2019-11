Les femmes dénoncent la violence qu’elles subissent

C’est parti pour la campagne des 16 jours contre la violence faite aux femmes. Elle aura lieu du 25 novembre au 10 décembre. Bienne a rejoint le mouvement cette année. Le coup d’envoi a été donné samedi à 14h à la place Centrale. Les femmes présentes ont sorti tambours et casseroles pour se faire entendre. De nombreux discours ont également été prononcés, suivi par des chants et de la danse. Le moment le plus fort de la mobilisation s’est déroulé lors d’un flashmob. Onze femmes sont tombées au sol les unes après les autres afin de dénoncer les féminicides. Selon les organisatrices de l’action, ce chiffre représente le nombre de femmes qui ont perdu la vie sous les coups d’un partenaire depuis la grève du 14 juin. D’après le bureau fédéral de l'égalité, la violence domestique tue une personne toutes les deux semaines en Suisse, le plus souvent une femme.