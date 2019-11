Un électronicien bernois s’illustre au Salon des Métiers et de la Formation

L’électronique tient son champion. Basile Von Wattenwyl du CEFF Industrie s’est illustré lors de la 10e édition du Salon des Métiers et de la Formation de Lausanne qui a eu lieu du 19 au 24 novembre. Il est revenu victorieux des Industry Skills Romandie, organisés dans ce cadre-là, dans la catégorie électronicien. Le concours mettait au défi les apprentis de cinq métiers de la branche de l’industrie. Les championnats vaudois de carroserie et des apprentis en boulangerie, pâtisserie et confiserie ont également eu lieu aux halles de Beaulieu. /comm-mts