Valbirse : l’Ecole à journée continue déménagera

Une nouvelle vie pour l’Ecole à journée continue de Valbirse. Le Conseil général, réuni en séance lundi soir, a validé le déménagement de la structure. Il a approuvé à l’unanimité un crédit de 420'000 francs destiné à l’installation de 20 containers à côté de l’école secondaire de Malleray. Le projet prévoit l’aménagement de six salles de classe, d’un bureau, d’une cuisine et de quatre WC. La pose des containers sera financée par la commune, et une location sera facturée à l’EJC.

Selon les autorités, ce changement est urgent et nécessaire, car les locaux actuels de Malleray se trouvent dans un état déplorable. Les normes de sécurité et d’hygiène ne sont plus respectées. Il s’agit d’une délocalisation provisoire. Lorsqu’une solution définitive sera trouvée pour l’EJC, ces containers pourront être utilisés lors des rénovations des écoles de la commune.





Assainissement du pont de la Gerine

Le législatif de Valbirse a donné son aval à la rénovation du pont de la Gerine en acceptant un crédit de 350'000 francs par 27 voix sur 30. Les travaux devraient débuter en mars et durer six mois.





Budget approuvé



L’examen du budget 2020 a suscité de nombreuses demandes de précision de la part du PLR, auxquelles le maire de Valbirse Jacques-Henri Jufer a répondu. Le budget a finalement été approuvé à l’unanimité avec un déficit de 213'970 francs au compte général.







Le règlemet du Syndicat scolaire divise

En revanche, le nouveau règlement d’organisation du Syndicat scolaire de l’école secondaire et école à journée continue du Bas de la Vallée à Valbirse a été refusé. Le résultat du vote du législatif ayant donné une parfaite égalité, c’est la voix du président qui a fait basculer la décision vers le rejet du règlement.





Un nouveau bureau pour 2020



En début de séance, les élus ont désigné le bureau du Conseil général pour l’année prochaine. Le législatif sera présidé par Jean-Paul Mercerat (PS), qui remplacera Cédric Berberat (Liste libre). /mdu