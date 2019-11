« Un brin d’causette… avec Nathalie Wälti »

Nathalie Wälti est devenue membre du comité de l’association Nez Rouge Jura bernois en 2008. Un an plus tard, elle prenait la fonction de responsable des bénévoles. Durant une demi-heure, nous avons notamment évoqué les missions de l’organisation.

Présentation et photo

Nathalie Wälti a grandi et fait ses classes entre Péry et Sonceboz-Sombeval. Elle a une formation d’employée de commerce et travaille à St-Imier. Elle est maman de deux petits garçons de 5 et 1 an et demi.