Une antenne du Médicentre de Tavannes à Reconvilier

Le but de Geoffroy Horton est de développer ce type de projet dans différentes localité de la région. Pour lui, il s’agit d’une solution élégante financièrement puisqu’il y a un Médicentre derrière.







Un concept séduisant pour les jeunes médecins

Le concept de Médicentre et d’antennes peut devenir attrayant pour de jeunes médecins de la région. En effet, le fait de travailler pour une institution de ce type permet aux jeunes généralistes de se lancer dans la vie active « clés en mains » comme l’explique Sébastien Fracheboud, jeune pratiquant de la discipline. Tous les frais nécessaires pour se lancer dans ce secteur d’activité ne sont pas dépensés par le médecin. Le centre fournit à ses collaborateurs tout ce dont ils ont besoin. De plus, pour Sébastien Fracheboud, « ce genre d’établissement permet de collaborer et d’échanger ses différentes connaissances » puisque chaque médecin a un domaine de spécialisation particulier. /lge