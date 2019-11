Les manifestations en Colombie vues par un Jurassien

La planète s’embrase. Des manifestations politiques ont lieu en Irak, en Géorgie, en Guinée, au Liban alors que plusieurs foyers ont pris feu en Amérique du Sud : au Chili, en Bolivie ou en Equateur.

Et puis, les étincelles ont enflammé la semaine dernière la Colombie.

Le peuple fait grève et conteste les politiques sociales et économiques de son président, le novice de droite Ivan Duque. Ce soulèvement à Bogota a déjà fait 4 mort et 500 blessés.

Nous avons contacté un Jurassien sur place, Pablo Rebetez étudiant en master en anthropologie sociale. En stage à Bogota, il a participé mardi soir à une marche en soutien à un étudiant décédé suite à une manifestation. Il nous raconte l’ambiance dans les rues de la capitale. /lbe