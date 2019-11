Orvin : le projet d’école enfantine présenté à la population

Le futur bâtiment sera un peu plus grand que l’actuel. Il sera aussi plus lumineux et disposera d’un avant-toit permettant aux enfants d’être à l’abri de la pluie. Des rangements seront également intégrés dans les parois.

Les citoyens présents lors de l'assemblée municipale auront le choix entre deux crédits. La première variante dotée d’un montant de 1,2 million de francs et la deuxième d’un million. Présentation avec Marc-André Léchot :