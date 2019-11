Jean-Pierre Egger prend la plume 

« The Way to Excellence - Vivre ses rêves » : c’est le titre du livre rédigé par Jean-Pierre Egger. Agé aujourd’hui de 76 ans, le Neuvevillois résume une vie consacrée à la formation des entraîneurs et au coaching de sportifs de haut niveau. Il est reconnu mondialement pour ses compétences notamment en matière de préparation physique. Jean-Pierre Egger a conduit Werner Günthor et Valérie Adams au sommet de leur art, à savoir le lancer du poids. Il a aussi assuré la préparation physique de l’équipe de France de basketball, médaillée d’argent lors des Jeux olympiques de Sydney. Il a contribué au succès du Team Alinghi, vainqueur de la Coupe de l’América 2003. Il a également vécu, raconte-t-il, une expérience amère comme préparateur des footballeurs de l’Olympic de Marseille.

Jean-Pierre Egger est toujours actif et très sollicité pour des séminaires ou conférences. Il aurait largement eu matière à rédiger un livre bien avant. Mais il explique n’avoir jamais eu le temps de le faire.