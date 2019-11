Le séchage du béton d’un tunnel perturbe le trafic sur l’A16

Les usagers de l’A16 ont dû prendre leur mal en patience jeudi matin. Le trafic a été perturbé durant près de trois heures dans les deux sens sur le tronçon entre Bienne et Frinvillier, la faute au béton d’un des tunnels de l’autoroute qui n’avait pas encore séché. Porte-parole à l’Office fédéral des routes (OFROU), Olivier Floc’hic explique : « Nous avons bétonné la voûte du tunnel mercredi soir. A cause des mauvaises conditions climatiques, il n’a pas pu sécher dans les temps ». Les températures, plus basses que prévu, mais surtout l’humidité ont donc retardé ce chantier. A l’origine, l’OFROU avait prévu de rouvrir la zone dès 7 heures. C’est finalement à 8h30 qu’elle a pu lever la déviation.

Le tunnel en question se trouve sur la voie montante de l’A16. Pourtant, c’est bien dans le sens inverse que la perturbation a été la plus importante. Olivier Floc’hic explique qu'il s'agit d'une conséquence des usagers qui essayaient de changer de route :