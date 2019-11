Brigandage dans une pharmacie à Bienne

Une pharmacie située à la rue Général-Dufour a été la cible d’un brigandage jeudi. La police bernoise a reçu l’alarme peu avant 15h. Selon les premières informations, un homme inconnu est entré dans la pharmacie et s'est approché d'une collaboratrice. Après s'être emparé du butin, il a pris la fuite à pied en direction du parc municipal.





Appel à témoins

Selon un communiqué publié vendredi, le suspect est âgé d'environ 50 ans. Il est plutôt de forte stature et mesure environ 170 centimètres. Au moment des faits, il portait un pull à capuchon noir et des pantalons de couleur grise. Une écharpe noire recouvrait son visage. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et recherche des témoins. /comm-anl