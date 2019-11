Le commerce local à l’honneur pour la fin d’année à Moutier

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de mettre en valeur le commerce local à Moutier. Comme de coutume, les commerçants et artisans prévôtois organisent toute une série d’activités. Alors que le marché de Noël est au programme vendredi et samedi prochains, dix-huit vitrines seront décorées par des élèves des écoles primaires de Moutier et Court. Une action avec des cartes repas est également mise sur pied en collaboration avec des restaurateurs de la ville.

Ce type de démarches permet d’amener du monde dans les commerces locaux, d’autant que ces derniers ne vivent pas une période facile. Pour le président des commerçants et artisans prévôtois, Cédric Roos, les différents membres de l’association souffrent comme ailleurs des commandes en ligne notamment. « Il y a aussi cette couche supplémentaire de conflit politique, d’incertitude qui n’embellit pas non plus le commerce local », indique Cédric Roos.

Le marché de Noël se déroulera comme les années précédentes sur la place devant le collège. Malgré la concurrence avec St-Ursanne, une quarantaine de cabanes ont trouvé preneur. Le St-Nicolas fera une apparition le vendredi soir. Un concert de l’ensemble vocal « Allegretto » est également au programme ce jour-là. Le lendemain, près de 400 écoliers chanteront sur scène lors de plusieurs concerts. Trois sociétés locales proposeront, par ailleurs, le concept de fondue à gogo durant toute la manifestation. /alr