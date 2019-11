Du chant à la lumière de la bougie dans la région

Le chant orthodoxe et populaire est à l’honneur ce week-end dans la région. Les deux chœurs Yaroslavl, formé de plusieurs professionnels et Liniya, composé de jeunes musiciens de 6 à 26 ans, présenteront une vingtaine de pièces du temps de l’Avant et de Noël samedi à La Neuveville et dimanche à Moutier. Particularité, ces chants de Russie, Ukraine et Roumanie sont joués a cappella et à la lumière de bougies. Le directeur du chœur Yaroslavl, Yan Greppin, explique l’origine de sa fascination pour cet art :