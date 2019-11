EJCM et EMJB main dans la main

Une première démonstration d'instruments depuis de nombreuses années à Moutier. Ces derniers jours, des enseignants se sont rendus dans les écoles prévôtoises pour présenter les différents instruments de musique. Samedi matin, à Chantemerle, le public peut aussi faire connaissance avec les professeurs et découvrir les possibilités qui s’offrent à lui. Les deux antennes présentes à Moutier, l’Ecole jurassienne et conservatoire de musique et l’Ecole de musique du Jura bernois, ont choisi de s’unir pour cette première action. Bien qu’une centaine d’enfants suivent déjà des cours dans l’une ou l’autre de ces structures, le directeur de l’EJCM, Blaise Héritier, estime qu’il pourrait y avoir deux fois plus de personnes intéressées. Mais de peur d’attiser les tensions, rien n’a été fait en ce sens jusqu’à présent.

Des démonstrations communes vont être proposées :