Repas de soutien à Bienne pour les Petites Familles

Un repas de soutien est organisé samedi à Bienne en faveur des Petites Familles. L’association qui s’occupe d’enfants placés aux Reussilles et à Grandval partage un moment convivial avec la population dès 10h et jusqu’à 15h, à la Maison Wyttenbach, au Pont-du-Moulin. Plusieurs animations en plus du dîner sont au programme comme l’explique le président de l’association Petites Familles Res Flückiger :