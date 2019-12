Environ 250 personnes au 1er Festival des roux

Le premier festival des roux en Suisse s'est déroulé vendredi et samedi aux Breuleux. Initié par le croque-mort et homme de théâtre François Vorpe, roux lui-même, la manifestation visait à donner la parole aux roux et à sensibiliser le public à la différence. La manifestation a attiré entre 200 et 250 personnes sur les deux jours, au café-théâtre Aux Planches. L'entrepreneur de pompes funèbres du Jura bernois reconnaît que la majorité du public n'était pas rousse.