Des travaux d’entretien des rives du canal de Nidau-Büren et de l’ancienne Thielle seront menés ces prochains jours. Le canton de Berne a fait savoir ce lundi que des arbres affaiblis seront abattus. Ces derniers présentant un risque important pour la sécurité des promeneurs, des automobilistes et des bateaux. Les arbres sains seront préservés et des espèces typiques de la région seront mises en valeur au cours des travaux. /comm-mdu