L’opposition au tunnel de Douanne s’organise

Après l’axe ouest, le tunnel routier de Douanne fâche. Un comité citoyen intitulé « N5 Lac de Bienne – pas comme ça! » a été récemment créé. Il regroupe une cinquantaine de membres, dont plusiuers riverains. Cette association ne veut pas du projet officiel arrêté par le canton qui prévoit d’amener la A5 jusqu’au portail du tunnel en passant par l’ouest de Wingreis sur la route existante. Elle demande la correction de la planification jugée « déficiente et âgée de 60 ans ». Plusieurs riverains ont déjà reçu des avis d’expropriation. Le projet définitif de portail est du tunnel était mis à l’enquête publique jusqu’au 30 novembre. Des objections ont ainsi pu être formulées.





Alternative

Le comité propose de construire un tunnel reliant Bienne à La Neuville et d’installer le portail est entre Wingreis et Tuscherz. Il souhaite aussi attendre afin de savoir ce qui ressortira du dialogue autour de la branche ouest de l’A5 et craint que la construction ne soit précipitée. Les riverains appréhendent aussi la durée des travaux. /anl