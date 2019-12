Le bilinguisme fait son chemin à l’Ecole supérieure de commerce de Bienne

La nouvelle filière bilingue de l’Ecole supérieure de commerce de Bienne se porte bien. Lancée à la rentrée du mois d’août, la nouvelle structure fait le bonheur de six étudiants, trois francophones et trois germanophones. Ces élèves de 1re année suivent un total de 3h de cours par semaine dans leur langue complémentaire. En pratique : trois élèves de langue maternelle française intègrent ponctuellement la classe alémanique…et vice-versa. La pratique est reconnue et permettra aux élèves qui suivront cette filière d’obtenir la mention « Maturité professionnelle multilingue » à l’issue de leur formation.





« Profiter de la situation géographique »

L’idée d’instaurer un tel dispositif est venue de la situation géographique du campus scolaire, qui regroupe les deux ailes linguistiques de l’Ecole supérieure de commerce de Bienne. « C’est une chance dont il faut profiter », a déclaré le directeur de l’ESC Bertrand Schmied. « Aucun coût supplémentaire n’est engendré, puisqu’il s’agit simplement d’échanges », a-t-il précisé. Au total, les étudiants de la filière bilingue compteront 438 heures de pratique en langue complémentaire à l’issue des trois ans que compte leur formation. /ygo