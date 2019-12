Quatre entreprises en lice pour les lignes de bus dans le Jura et le Jura bernois

Quatre entreprises de transport postulent pour exploiter les 38 lignes de bus du canton du Jura, et en partie du Jura bernois. L’Etat l’a annoncé lundi matin dans un communiqué. Le processus d’analyse et d’évaluation est désormais ouvert. Le choix sera probablement dévoilé le printemps prochain par l’Office fédéral des transports. Les nouvelles concessions d’une durée de dix ans entreront en vigueur en décembre 2021. La postulation de CarPostal, les CJ et la RATP était déjà connue. Quatre trajets intercantonaux entre le Jura et le Jura bernois sont aussi concernés par cette mise au concours, à savoir Moutier-Courrendlin-Delémont, Tavannes-Bellelay-Lajoux-Les Genevez, Tramelan-Saignelégier-Goumois, ainsi que Tramelan-Glovelier-Bassecourt. Plus aucune communication ne sera faite jusqu’à l’annonce de l’intention d’adjudication. /comm-rch-mts